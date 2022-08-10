الصين تطلق 16 قمرًا اصطناعيًا جديدًا للأغراض التجارية والتصوير الجوي
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الصين تطلق 16 قمرًا اصطناعيًا جديدًا للأغراض التجارية والتصوير الجوي

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العرب اليوم - الصين تطلق 16 قمرًا اصطناعيًا جديدًا للأغراض التجارية والتصوير الجوي

قمرا اصطناعيا
بكين - العرب اليوم

أطلقت الصين اليوم الأربعاء، 16 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة "شانشي" شمالي الصين.

 

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الصين تطلق 16 قمرًا اصطناعيًا جديدًا للأغراض التجارية والتصوير الجوي الصين تطلق 16 قمرًا اصطناعيًا جديدًا للأغراض التجارية والتصوير الجوي



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