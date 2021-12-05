روسيا تقيم دعاوي قضائية ضد شركتي google و meta
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روسيا تقيم دعاوي قضائية ضد شركتي Google و Meta

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العرب اليوم - روسيا تقيم دعاوي قضائية ضد شركتي Google و Meta

غوغل
موسكو - العرب اليوم

 قالت محكمة في موسكو، إن "روسكومنادزور" المنظمة للاتصالات الحكومية الروسية رفعت دعاوى ضد شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين جوجل وميتا، وذلك لفرض غرامات على مبيعاتها السنوية في روسيا.   وهددت Roskomnadzor في أكتوبر كلاً من Google's Alphabet وMeta Facebook بغرامات على أساس نسبة مبيعاتها السنوية بسبب الفشل المتكرر فى حذف المحتوى الذى تعتبره موسكو غير قانونى.  

ويسمح القانون الروسي بفرض غرامة تتراوح بين 5% و10% من مبيعاتها السنوية على الشركات بسبب الانتهاكات المتكررة، وقالت محكمة تاغانسكي الجزئية في موسكو إن مواعيد محاكمة الشركتين - ولم ترد أي منهما على الفور على طلب للتعليق - تم تحديدها في 24 ديسمبر.   وزادت روسيا من الضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الإنترنت، مما أدى إلى إبطاء تويتر منذ مارس وفرضت غرامات روتينية على الآخرين بسبب انتهاكات المحتوى.  

ودفعت جوجل أكثر من 32 مليون روبل في الغرامات هذا العام، قللت Google وTwitter وMeta بشكل كبير من عدد المشاركات التي تحظرها موسكو على منصاتها، وطالبت روسيا الشهر الماضي بتمثيل 13 شركة تكنولوجيا أجنبية وأغلبها أمريكية رسميا على الأراضي الروسية بحلول نهاية عام 2021 أو مواجهة قيود محتملة أو حظر صريح. 

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روسيا تقيم دعاوي قضائية ضد شركتي google و meta روسيا تقيم دعاوي قضائية ضد شركتي google و meta



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