أعلنت شركة "كوالكوم" عن خطط لإحضار ولأول مرة ميزة إلى الجيل التالي من هواتف "أندرويد" ‏الذكية خلال عام 2023، وهي قدرتها على الاتصال عبر الأقمار الصناعية.‏ وقالت "كوالكوم" إنها ستطلق قمر "سناب دراجون" الصناعي