واتساب سيتوقف عن العمل نهائياً علي هواتف الآيفون في 2022

أعلنت منصة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، في تغيير مهم آخر على الحد الأدنى من متطلباتها للعمل مع الهواتف الذكية المتوافقة، وأن التطبيق لن يدعم أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 10 أو iOS 11 اعتبارا من أكتوبر.ووفقا لما ذكره موقع "arynews"، كشف WaBetaInfo، المتخصص في رصد أخبار واتساب، أن مستند دعم التطبيق الجديد ينص على أنه سيتعين على مستخدمي آيفون الترقية إلى إصدار iOS 12 أو إصدار أحدث لمواصلة استخدام خدمة المراسلة على أجهزتهم.