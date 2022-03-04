حريق مركز بيانات يتسبب في تعطيل الإنترنت في إيران

أعلن مهدي سالم نائب وزير الاتصالات الإيراني أن حريقا شب في مركز بيانات حكومي تسبب في تعطيل الإنترنت للعديد من المستخدمين في إيران وأوضح سالم أن "توصيلة كهربائية تسببت في الحريق، لكن تم إصلاحها فيما بعد وأبلغت مجموعة "نتبلوكس" المعنية بمراقبة أداء الإنترنت، عن حدوث عطل كبير ما أثر على طهران ومناطق أخرى لم يتضح إلى أي مدى ما زالت حركة المرور على الإنترنت تتأثر اليوم الجمعة.