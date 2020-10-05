أعلنت شركة أبل عن تحديث للرموز التعبيرية لوجه بكمامة طبية لديه عيون وحاجبين وخدود وردية، وتبين أن هذا الماسك يخفى خلفه وجها مبتسما، وكما يشير Emojipedia، فإن الرموز التعبيرية الجديدة هي حرفياً "الوجه المبتسم" من أبل الموجود بين تعبيراتها من الأساس ولكن تم وضع قناع على الوجه.وفقا لما ذكره موقع "the verge"، الغريب في ذلك أن هذا الوجه المقنع أحدث طريقة تطورت بها الرموز التعبيرية للتعبير عن المعاناة التى تعرض لها العالم عام 2020، حتى مع تأخر الرموز التعبيرية الأخرى حتى عام 2021، ولكن مع ذلك لا يخلو من الابتسامة، ولم تكن أبل هي الأولى التي تضم الوجه المقنع لبرامجها وبالتالي هاتفها الذكى.

وكشفت Emojipedia كيفية تطور رمز مثل هذا، الذى بدأ في 2013 ولكن بوجه متعب ثم وجه مبتسم إلى أن وصل إلى أبل، ومن المقرر إصدار iOS 14.2 في وقت ما هذا الخريف وبه عدد من الرموز التعبيرية الجديدة.وكانت Emojipedia للخدمات الإحصائية حللت أكثر من 200,000 تغريدة تتعلق بمرض كوفيد-19 كعينة خلال فترة 48 ساعة بالشهر الماضى، لتحديد الرموز التعبيرية الأكثر شيوعا واستخداما حول العالم.

وأظهرت النتائج أن الرموز التعبيرية المضحكة تصدرت المراكز الأولى، يليها الكمامات الواقية وفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن الوجوه الضاحكة عادة ما تكون الأكثر شيوعاً، إلا أن التقرير يشير إلى أن استخدامها حاليا يأتى فى سياق تعليقات مازحة أو جادة تهدف لتسليط الضوء على الأخبار، التى تتعلق بجائحة كورونا.