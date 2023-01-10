فشل أول رحلة فضائية بريطانية على الإطلاق فى الوصول إلى المدار

أطلقت مهمة "Start Me Up" التاريخية لشركة Virgin Orbit من Spaceport Cornwell مساء أمس 9 يناير كما هو مخطط لها، لكنها فشلت في الوصول إلى المدار وانتهت في النهاية بالفشل، رغم أن كل شىء سار على ما يرام فى البداية، وفقا لتقرير engadget.



وأكدت فيرجن أوربت انفصال LauncherOne النظيف عن طائرتها الحاملة، Cosmic Girl، بالإضافة إلى اشتعال محركها الصاروخي NewtonThhree للمرحلة الأولى، ويبدو أيضًا أن المهمة قد مرت بعملية فصل ناجحة حيث غردت الشركة عن اشتعال محرك المرحلة الثانية من NewtonFour. "LauncherOne في الفضاء فى تغريدة للشركة عقب الاقلاع . وأغلقت المرحلة العليا من LauncherOne وكان من المفترض أن تتحرك في منتصف الطريق حول كوكبنا قبل نشر حمولتها كما ذكرت Ars Technica، فإن التغريدة التالية بعد ذلك قالت إن الصاروخ والأقمار الصناعية الخاصة به قد وصلوا بنجاح إلى المدار، لكن الشركة حذفت تلك التغريدة واستبدلت بها إعلانًا قال إن حالة شاذة حالت دون وصول البعثة إلى المدار كما هو مخطط لها. ووفقًا لرويترز، وأظهر عرض رسومى على شريط فيديو الإطلاق أن المهمة وصلت إلى المرحلة الثانية من التوقف لكنها توقفت قبل ثلاث خطوات من نشر الحمولة بعد ساعتين من الإقلاع.