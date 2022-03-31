انخفاض كبير في عدد مستخدمي منصة ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

يشهد تطبيق Truth Social للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انخفاضا بنسبة 93٪ في عدد الاشتراكات وانخفاضا حادا في استخدامه، بسبب مشكلات فنية، وقائمة انتظار كبيرة للاشتراكات الجديدة.