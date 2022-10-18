وفاة رائد الفضاء الأميركي جيمس ماكديفيت قائد الرحلة أبولو 9 عن عمر 93 عاما

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وفاة جيمس إيه ماكديفيت، الذى قاد المهمة أبولو 9، عن عمر يناهز 93 عاما فى مدينة توسون بولاية أريزونا، محاطا بأصدقائه وعائلته..