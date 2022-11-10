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ناسا تؤجل عملية إطلاق صاروخ للقمر بسبب إعصار

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العرب اليوم - ناسا تؤجل عملية إطلاق صاروخ للقمر بسبب إعصار

وكالة الفضاء الدولية ناسا
واشنطن ـ العرب اليوم

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها ستبقي صاروخها الكبير الجديد المتجه إلى القمر على منصة الإطلاق لتفادي إعصار من المتوقع أن يضرب بالقرب من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، وإن موعد الإطلاق المستهدف الأسبوع المقبل قد تم تأجيله ليومين.

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ناسا تؤجل عملية إطلاق صاروخ للقمر بسبب إعصار ناسا تؤجل عملية إطلاق صاروخ للقمر بسبب إعصار



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