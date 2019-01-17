علماء صينيون يطورون قماشا جديدا يمتص الرطوبة

طور علماء صينيون قماشا جديدا يتمتع بأداء سريع للغاية فى تبخير المياه والتجفيف، ويمكنه سحب الرطوبة بعيدا عن بشرة الإنسان إلى الطبقة الخارجية من القماش، الذى يجف بسرعة ويوفر بيئة مريحة لجسم الإنسان فى البيئة الحارة أو الرطبة.

وطور علماء من جامعة دونغهوا فى شنجهاى- وفقا لوسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء- استراتيجية تجميع لتكوين أغشية ألياف نانوية حيوية ذات أداء سريع للغاية فى التبخير والتجفيف، فيما أظهر هذا القماش قدرة سريعة على امتصاص المياه بمعدل بلغ 2.1 ضعف قدرة قماش كولماكس، وهو قماش ماص للرطوبة يتمتع بشهرة فى الأسواق حاليا.

ويمثل هذا البحث مصدر إلهام لتطوير أقمشة ماصة للرطوبة تتمتع بأداء عالٍ، حيث إلى جانب الملابس الرياضية، يمكن استخدامه في ضمادات الجروح والحفاضات.