فيسبوك يغلق حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب التلاعب بالانتخابات
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فيسبوك يغلق حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب "التلاعب" بالانتخابات

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العرب اليوم - فيسبوك يغلق حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب "التلاعب" بالانتخابات

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فيسبوك يغلق حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب "التلاعب" بالانتخابات

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فيسبوك يغلق حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب التلاعب بالانتخابات فيسبوك يغلق حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب التلاعب بالانتخابات



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تتميز الممثلة المصرية حنان مطاوع بأناقتها وقدرتها على اختيار أزياء جذابة وراقية تناسب لون بشرتها وشكل جسمها وملامحها الشرقية المميزة.وتحرص حنان مطاوع أغلب الأوقات على اعتماد أزياء محتشمة، مما جعلها مرجعاً للكثير من الفتيات اللاتي يبحثن عن الأناقة والاحتشام في ذات الوقت. وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ أزياء محتشمة لرمضان 2021 من وحي حنان مطاوع، لتستعيني بها في تنسيق إطلالة رمضانية أنيقة تتميز بالاحتشام والرقي. في إطلالة راقية وجذابة تناسب السهرات والمناسبات الاجتماعية وعزومات السحور خلال شهر رمضان، نسقت حنان مطاوع فستاناً باللون الأسود من ماركة Villa Baboushka، صُمم من التول المنفوش، بتوب ذي أكتاف منفوخة وأكمام بتصميم نصف الكم، مع تطريزات على الصدر على شكل وردة كبيرة الحجم باللون الرمادي. وصُممت تنورة الفستان باللون الأسود من التول ...المزيد

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