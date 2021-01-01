واتس آب يتوقف الجمعه عن العمل فى ملايين الهواتف حول العالم

سيتوقف واتس آب عن العمل على الهواتف الذكية التى تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من iOS 9 وAndroid 4.0.3 بداية من 1 يناير 2021، وسيصبح تطبيق الدردشة غير متوافق مع الهواتف القديمة، وهذا يعنى أن المستخدمين سيكونون بحاجة إلى التحديث إلى نظام تشغيل أحدث لمتابعة استخدام واتس آب.



وتعد هذه الخطوة جزءًا من نهج الشركة الخاص بالتخلص من الأجهزة القديمة التى تعمل بأنظمة تشغيل قديمة ولا تتوافق مع آخر تحديثات الأمان لتطبيق الدردشة، ففى العام الماضى، أصبح واتس آب غير متوافق مع الهواتف الذكية التى تعمل بنظام iOS 8 أو أقدم وهواتف أندرويد بإصدار 2.3.7 أو أقدم.

إليك قائمة بالهواتف الذكية التى لن تدعم واتس آب بحلول نهاية هذا العام.

- أجهزة iPhone التى ستفقد إمكانية الوصول إلى واتس آب فى عام 2021:

لن يكون بإمكان هواتف آيفون الأقدم من iPhone 4 تشغيل تطبيق واتس آب اعتبارًا من العام المقبل، فسيحتاج المستخدمون إلى iOS 9 أو إصدار أحدث على الأقل لمتابعة استخدام تطبيق الدردشة، وإذا كنت تتساءل عن هذه الأجهزة فالقائمة تشمل iPhone 4S و iPhone 5 و iPhone 5S و iPhone 5C و iPhone 6 و iPhone 6S و iPhone 7 series و iPhone 8 series و iPhone X و iPhone XS series و iPhone XR و iPhone SE 2020 وسلسلة iPhone 11 وأحدث تشكيلة iPhone 12.

- هواتف Android التى لن يمكنها استخدام واتس آب:

الهواتف التى لا تعمل بنظام Android 4.0.3 ستفقد الوصول إلى واتس آب، وتشمل هذه الطرازات مثل HTC Desire و LG Optimus Black و Motorola Droid Razr و Samsung Galaxy S2 ، من بين نماذج أخرى تم إطلاقها فى عام 2012 تقريبًا.



قد يستمر بعض المستخدمين فى استخدام واتس آب على هواتفهم الذكية القديمة حيث قد تكون أنظمة التشغيل الخاصة بهم قد تلقت تصحيحًا مع تحديث، ومع ذلك بالنسبة للآخرين، فإن الخيار الوحيد هو التخلص من الهاتف القديم وشراء هاتف ذكى جديد تمامًا بشرط عدم إمكانية ترقية هاتفهم إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل.



إذا كنت لا تعرف نظام التشغيل الذى يعمل به هاتفك الذكى الذى يعمل بنظام Android أو iOS ، فيمكنك التوجه إلى الإعدادات وتنفيذ الإجراءات التالية:



مستخدمو Android: الإعدادات> حول النظام أو حول الجهاز.

مستخدمو iPhone: انتقل إلى الإعدادات> عام> المعلومات.