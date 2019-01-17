رأينا من قبل صور توضح تصميم هاتف سوني الرائد Xperia XZ4 ومتوقع أن تكشف الشركة رسمياً عن الهاتف خلال أحداث مؤتمر MWC 2019 والذي ستبدأ فعالياته الشهر القادم.

اليوم سوني أعلنت إنها سيكون لديها حدث في مؤتمر MWC 2019 وسيكون يوم 25 فبراير في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحاً بتوقيت القاهرة ولم تكشف الشركة عن ماذا ستقدم لنا خلال هذا الحدث.

لكن متوقع أن تعلن سوني خلال هذا الحدث عن هاتفها الرائد Xperia XZ4 والمتوقع أن يأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع جديدة لم نراها من قبل وهي 21:9 وكذلك قد نرى هاتف XZ4 Compact.