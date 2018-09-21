فيسبوك تتخلى عن دعمها المباشر للحملات السياسية

قالت شركة فيسبوك إنها لن ترسل بعد الآن موظفين إلى مكاتب الحملات السياسية لعرض الدعم قبيل الانتخابات مثلما فعلت مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات 2016.