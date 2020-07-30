إنطلاق مسبار أمريكي إلى المريخ بنجاح

انطلق منذ قليل مسبار Mars 2020 Perservance التابع لوكالة "ناسا" بنجاح من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

وسوف يسافر المسبار سبعة أشهر حتى يصل إلى المريخ، وفي 18 فبراير سيهبط على الكوكب الأحمر للبحث عن علامات الحياة هناك.