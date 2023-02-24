الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

نجحت الصين في إرسال قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن القمر الصناعي تم إطلاقه بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي" ودخل مداره المخطط بنجاح.

ويعد الإطلاق هو المهمة رقم 464 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.