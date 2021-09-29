تعرض بعض مستخدمو شبكة "تويتر" لانقطاع في الخدمة، حرمهم من بعض المزايا، وقد تفاوت تأثرهم بين عدم القدرة على التغريد والتفاعل مع مختلف التغريدات، بجانب عدم الوصول كلياً لحساباتهم.وأوضح موقع رصد حالة الخدمات الإلكترونية Downdetector ارتفاع سريع في عدد بلاغات المستخدمين حول خروج خدمة التدوين المصغر عن العمل.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن صفحة حالة خدمات تويتر تظهر أنه لا مشكلة حتى الآن قد سجلها الموقع، مما يعكس عمل فريق تويتر على المشكلة ولكنهم لم يصلوا بعد لسببها.