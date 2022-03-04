عطل يضرب «يوتيوب» و«غوغل» في بعض بلدان العالم

واجه مستخدمو موقعي "يوتيوب" و"غوغل"، اليوم الجمعة 4 مارس، صعوبات في تشغيل الخدمة في عدد من البلدان حول العالم جاء ذلك وفقا لما أورده موقع "Downdetector"، الذي يراقب حالات الأعطال والانقطاع في خدمات المنصات الشهيرة على الإنترنت وأضاف الموقع أن العطل بدأ حوالي الساعة 9:43 بتوقيت جرينتش (11:43 بتوقيت القاهرة). وأوضح أنه تم الإبلاغ عن المشكلات من قبل المستخدمين في أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا ودول أخرى.وأفاد الموقع بأن 48% من مستخدمي "جوجل" واجهتهم مشاكل في عمليات البحث، و44% لا يمكنهم استخدام الموقع، و8% يواجهون صعوبة في تسجيل الدخول كما لوحظ أيضا ووفقا للموقع، عطل في عمل موقع "يوتيوب"، حيث واجه 57% من المستخدمين مشاكل في تحميل الموقع، واشتكى 27% آخرون من مشاكل في التطبيق، و17% من مشاكل في بث الفيديو.