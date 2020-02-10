أعلن سفير إيران لدى روسيا، كاظم جليلي، أن بلاده تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا في مجال الفضاء الكوني، وقال جليلي لوكالة سبوتنيك: "إيران تبذل جهودا ضخمة في إطلاق الأقمار الصناعية في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بإطلاق القمر الصناعي أمس، فإن المؤشرات الخارجية تشير إلى أنه لم يكن ناجحا، ولكني أود أن أقول إن إرادتنا أكثر حسما بكثير، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه".

وأضاف جليلي: "أود أن أشير إلى أننا نتعاون مع روسيا في مجالات مثل المسائل المتعلقة بالفضاء، وإطلاق الأقمار الصناعية، وهذا التعاون مستمر"، وأعلنت إيران، أمس الأحد، عن فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع، وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض.