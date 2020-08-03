إيلون موسك يهنئ ناسا بنجاح مهمة crew dragon

هنأ رئيس ومؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون موسك وكالة ناسا بنجاح مهمة مركبة Crew Dragon وبعودة الرواد بسلام إلى الأرض.وقال موسك في تغريدة له على "تويتر": "أهنئ ناسا وسبيس إكس بنجاح أول رحلة مأهولة لمركبات Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية وبعودة رائدي الفضاء، دوغلاس هيرلي وربيرت بينكين..لقد عاد أمريكا".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد هنأ أيضا جميع المشاركين في مهمة المركبة المذكورة وقال في تغريدة على "تويتر": "إنه لأمر رائع أن رواد ناسا عادوا إلى الأرض بعد مهمة ناجحة للغاية استمرت لشهرين..شكرا لكم جميعا!..رواد الفضاء نفذوا أول مهمة هبوط على الماء منذ 45 عاما، إنه أمر مثير للإعجاب للغاية".

وكانت مركبة Crew Dragon قد انفصلت عن المحطة الفضائية يوم السبت الفائت، واليوم الذي تلاه هبطت على المياه في خليج المكسيك مقابل سواحل فلوريدا في تمام الساعة 14:48 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (21:48 بتوقيت موسكو)، حاملة معها إلى الأرض رائدي الفضاء، دوغلاس هيرلي وربيرت بينكين.تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة هبطت فيها مركبة فضائية أمريكية على المياه كانت عام 1975، عندما عادت وحدة أبولو الأمريكية إلى الأرض بعد إجرائها رحلة مشتركة مع المركبة السوفيتية "سويوز-19" ضمن برنامج "سويوز- أوبولو".