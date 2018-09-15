نفى متحدث رسمي باسم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول توفر المكالمات الصوتية عبر تطبيقي "واتساب" وبرنامج "سكايب" للمحادثة، مؤكداً أن الخبر ليس أكثر من مجرد إشاعة لا صحة لها.
يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رخّصت بداية العام الجاري لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، طرح باقات للاتصال الصوتي والمرئي عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة وذلك عبر تطبيقين وهماBOTIM وC›ME بدقة عالية وحديث نقي وصافٍ من دون تشويش، في حين تم إيقاف خدمات الاتصال الصوتي عبر تطبيقي "واتساب" و"سكايب" في الدولة نهاية ديسمبر الماضي.
GMT 10:42 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبر"ناسا" تؤكد على قدرتها لحماية الأرض من "الكارثة المرتقبة " 2020
GMT 00:56 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبراكتشاف أقدم رسم في العالم على صخرة صغيرة في جنوب افريقيا
GMT 23:10 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبربليكس "Plex" توقف خدمتها السحابية بسبب مشاكل تقنية
GMT 23:07 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر3 مزايا جديدة بمتجر "بلاى ستور" لا يعرفها الكثير من المستخدمين
GMT 22:56 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرسامسونج تطلق جهازها "SmartThings Tracker"
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
أرسل تعليقك