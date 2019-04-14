تعطل فيسبوك وإنستغرام وواتسآب وماسنجر في أنحاء عديدة من العالم

كشفت تقارير صحفية أن مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"واتسآب"، و"ماسنجر" تعطلوا في أنحاء عديدة من العالم.

ورصدت صحيفة "الصن" البريطانية ورود تقارير عديدة حول تعطل التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك"، وهي: "فيسبوك وإنستغرام وواتسآب وماسنجر"، بصورة كاملة في أنحاء عديدة حول العالم.



سكاي نيوز