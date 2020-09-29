الإمارات تطلق مشروع استكشاف القمر لتصبح أول دولة عربية تقوم بالرحلة عام 2024
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الإمارات تطلق مشروع استكشاف القمر لتصبح أول دولة عربية تقوم بالرحلة عام 2024

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العرب اليوم - الإمارات تطلق مشروع استكشاف القمر لتصبح أول دولة عربية تقوم بالرحلة عام 2024

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
دبي - العرب اليوم

 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، إطلاق الإمارات مشروعا جديدا لاستكشاف القمر، سيهبط على القمر في عام 2024، وغرد بن راشد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أطلقنا بحمد الله مشروعاً إماراتياً جديداً لاستكشاف القمر.. سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها.. أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمناً بباني نهضة دبي.. والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، في رسالته عن تأثير هذا المشروع على الإمارات: "ستكون دولة الإمارات الدولة الرابعة عالمياً التي تشارك في مهام استكشاف القمر والأولى عربياً.. وسيرسل المستكشف القمري بيانات وصور لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محلياً وعالمياً".

وتابع: "المشاركة في استكشاف القمر جزء من استراتيجية الإمارات للفضاء .. لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة .. وبناء كوادر تخصصية.. والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في بلادنا.. وسيتم بناء المستكشف القمري ١٠٠٪ على أرض الدولة وبأيدي مهندسينا الإماراتيين".

وتستعد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، لإطلاق القمر الصناعي «مزن سات» على متن الصاروخ الروسي «سويوز»، حيث تم إنجاز التجارب والاختبارات النهائية بنجاح، ليصبح القمر الصناعي الـ11 الذي تطلقه الدولة خلال 20 عاماً.

ووفقا لصحيفة البيان، فإن من بين الـ 10 أقمار التى أطلقتها، 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي «الثريا» و«الياه سات»، و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بُعد وأيضاً تعليمية.

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الإمارات تطلق مشروع استكشاف القمر لتصبح أول دولة عربية تقوم بالرحلة عام 2024 الإمارات تطلق مشروع استكشاف القمر لتصبح أول دولة عربية تقوم بالرحلة عام 2024



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