الأمن السيبراني السعودي يصدر تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي غوغل كروم
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الأمن السيبراني السعودي يصدر تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي "غوغل كروم"

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العرب اليوم - الأمن السيبراني السعودي يصدر تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي "غوغل كروم"

شعار شركة غوغل
الرياض - العرب اليوم

أصدر الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي متصفح "غوغل كروم"، مؤكدا وجود ثغرات في المتصفح يمكن أن تمكن القراصنة من اختراقه.وذكر الموقع الرسمي للمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، أن جميع القطاعات مستهدفة من هذه الثغرة وأنه يمكن للمهاجم استغلال وتنفيذ برمجيات خبيثة من خلالها، مبينا أن هذه المنشورات تحتوي على تحذيرات أمنية بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقا لحساسيتها.

وفي تدوينة للمركز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال: "تحذير أمني رقم: 2020-1957 تاريخ: 2020/10/21 بخصوص تحديث أمني في متصفح (غوغل كروم) موضحا تفاصيل التحذير عبر الرابط"، حيث يشير إلى أن مستوى الخطورة عال، وأنه يستهدف كل القطاعات.

وأضاف: "أصدرت غوغل تحديثا لعدد من الثغرات في متصفح (كروم) لأنظمة (ويندوز) و(ماك) و(لينوكس)"، مشيرا إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية التي تشمل تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة واستهداف الإجراءات الوقائية.وقال البيان: "يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 86.0.4240.111 حيث أصدرت Google توضيحا للتحديث اللازم".

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arabstoday
المصدر :

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الأمن السيبراني السعودي يصدر تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي غوغل كروم الأمن السيبراني السعودي يصدر تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي غوغل كروم



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