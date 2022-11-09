قراصنة في أستراليا يسربون سجلات طبية

قالت شركة تأمين صحي أسترالية كبرى إن قراصنة بدأوا /الأربعاء/، في تسريب سجلات طبية حساسة سُرقت منها وذلك بعد أن رفضت دفع فدية، متوقعة المزيد من التسريبات. وأعلنت "ميديبنك" أحد أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة .