وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تعرضها لهجوم إلكترونى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تعرض بعض أنظمتها الإلكترونية لهجوم إلكتروني شنته جهة مجهولة، ما أدى لحدوث إرباك في تقديم الخدمات للجمهور في بعض مراكزها.