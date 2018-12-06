علماء صينيون يخططون لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للدماغ البشرى

يخطط علماء صينيون لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للخلايا العصبية والأوعية الدموية المعقدة فى الدماغ البشرى.

وقال لوه تشينغ مينغ رئيس فريق البحث رئيس جامعة "هاينان" وكبير العلماء فى معهد "سوتشو" للأدمغة التابع لجامعة "هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا" بالصين- فى تصريحات اليوم الخميس، إن هذا المشروع الطموح يشبه التقاط صور ثلاثية الأبعاد لغابة ضخمة تضم ما يقرب من 100 مليار شجرة، ليس فقط للغابة بأكملها، بل أيضا لكل غصن وورقة على كل شجرة".

وأوضح أن الطريقة الحالية لتصوير الدماغ لا تُتيح للعلماء رؤية كل شىء، لافتا إلى أن هدف البحث الجديد تطوير طرق جديدة للحصول على خريطة عالية الدقة لنرى بوضوح كيفية اتصال الشبكة العصبية.

وأضاف مينغ أن البحث سيساعد فى تحليل آليات أمراض الدماغ ودفع تنمية الذكاء الصناعى، مشيرا إلى أن التغيرات المستمرة فى الشبكات العصبية وأنشطة الدماغ تشكل تحديات كبيرة لتحليل وظائف الدماغ.

وأوضح أن الأنواع المختلفة للخلايا العصبية هى الأساس لتحليل وظائف الدماغ ولتشخيص وعلاج أمراضه.