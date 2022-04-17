يوتيوب يُحظر إعلان بنك القاهرة بعد إثبات سرقة القائمين عليه أحد ألحان محمد رحيم
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يوتيوب يُحظر إعلان بنك القاهرة بعد إثبات سرقة القائمين عليه أحد ألحان محمد رحيم

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العرب اليوم - يوتيوب يُحظر إعلان بنك القاهرة بعد إثبات سرقة القائمين عليه أحد ألحان محمد رحيم

يوتيوب
واشنطن - العرب اليوم

تعرض القائمون على  إعلان بنك القاهرة  لأزمة كبيرة، بعدما كشف الملحن محمد رحيم عن سرقتهم لأحد ألحانه، ويقدم الإعلان كل من الفنان محمد منير، أمير عيد، والشاب خالد.وكتب محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمدلله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تم سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن.  وسبق وكشف محمد رحيم تفاصيل تعرض أحد ألحانه للسرقة من قبل القائمين على بنك القاهرة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث علق قائلًا: زي ما أنا متعود كل سنة ألاقي في رمضان لحن من ألحاني نازل في أحد الإعلانات أو المسلسلات دون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر، والمرة دي الضرر كبير جدًا لأنه تم سرقه لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية، وهو إعلان إعلان بنك القاهرة.  وواصل رحيم: بتتعاملوا زي ما تكونوا واثقين أن مفيش حد هيعملكوا حاجة، ولا حد هيعاقب اللي سرق واعتدى والله العظيم حرام مجهود السنين يترمي على الأرض كده قدام عنين الواحد وهو حي يرزق، إيه الاستخفاف والاستهانة دي بالبلد وبقوانينها وقضائها؟وأكد محمد رحيم على أنه سيلجأ للقنانون لمحاولة أخذ حقه من القائمين على إعلان بنك القاهرة، والذين سرقوا لحن الإعلان منه.

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يوتيوب يُحظر إعلان بنك القاهرة بعد إثبات سرقة القائمين عليه أحد ألحان محمد رحيم يوتيوب يُحظر إعلان بنك القاهرة بعد إثبات سرقة القائمين عليه أحد ألحان محمد رحيم



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