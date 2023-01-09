فيسبوك تتعهد بإزالة المحتوى الداعم للاحتجاجات في البرازيل

تعهد المتحدث باسم شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، آندي ستون، بإزالة المحتوى الداعم للاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب في البرازيل من الشبكة.

وقال متحدث باسم Meta في تصريح صحفي لشبكة ""سي إن إن" اليوم الاثنين: "لقد صنفنا هذه الأحداث على أنها عنيفة، مما يعني أننا سنزيل المحتوى الذي يدعم هذه الأنشطة أو يثني عليها. نحن نراقب الوضع باهتمام وسنواصل إزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتنا".