«مايكروسوفت» تكشف عن هجوم سيبراني على دول الناتو

قالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، إنها أحبطت عملية "سيبورجيوم" للهاكرز، قالت إنهم مرتبطون بروسيا، استهدفت أفرادا وكيانات في دول حلف الناتو.ومنذ بداية عام 2022 رصدت "مايكروسوفت" حملات استهدفت أكثر من 30 منظمة والحسبات الشخصية للأشخاص في دول الناتو، وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق وشرق وشمال أوروبا.

وأشارت إلى أن الهجمات كانت تشمل المحاولات لسرقة البيانات الشخصية واختراق الحسابات، ونشر معلومات مسروقة لغرض التأثير على الصورة الإعلامية في البلدان المستهدفة.