وكالة أمنية أميركية تتعرض للاختراق الإلكتروني

قال متحدث باسم وكالة "مارشال الأمريكية" USMS، أن الخدمة وقعت ضحية لاختراق أمني لبرامج الفدية هذا الشهر، إذ وصل الـ "هاكرز" لمعلومات سرية وحساسة لوكالة إنفاذ القانون الفيدرالية. وقال رئيس مكتب الشئون العامة لوكالة مارشال درو ويد في بيان لرويترز، ان المسئولين بالوكالة الفيدرالية التي ربما اشتهرت بعملها في تعقب وإلقاء القبض على الهاربين المطلوبين من قبل سلطات إنفاذ القانون، أخطروا حكومة الولايات المتحدة بالاختراق الإلكتروني، وبدأ الوكلاء هناك تحقيقًا رسميا في الاختراق.