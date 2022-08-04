تايوان تعلن تعرض وزارة الدفاع لهجوم سيبراني

تعرض الموقع الألكتروني لوزارة الدافع التيوانية، اليوم الخميس 4 أغسطس، لعدد من الهجمات السيربرانية تزامنا مع زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة، بحسب ما أشارت وكالة رويترز.

في سياف متصل كانت قد قالت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرات مجهولة يُعتقد أنها مسيّرات حلقت بأجواء منطقة "كين مين" في أجواء ⁧تايوان⁩ والدفاعات الجوية تصدت للطائرات المجهولة.

وبدأت نانسي بيلوسي زيارة إلى عاصمة تايوان تايبيه، مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وذلك بعد جدل كبير حول الزيارة مع تحذيرات صينية من قيام بيلوسي بزيارة تايوان.