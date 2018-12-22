الباحثون يكتشّفون كوكبًا جديدًا مُغطى بالأحجار الكريمة

توصل العلماء لكوكب يعرف باسم" HD219134 b"، على بعد 21 سنة ضوئية عن الأرض، داخل كوكبة كاسيوبيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح العلماء أن هذا الكوكب ليس لديه نواة ضخمة، ولكنه غني بالكالسيوم والألمونيوم، مما يُشير إلى أن هذا الكوكب مغطى بالأحجار الكريمة.

وقالت كارولين دورن، عالمة الفيزياء الفلكية بمعهد العلوم الحاسوبية في جامعة زيوريخ، إنه "قد يكون الكوكب أحمر وأزرق، مثل الياقوت والياقوت الأزرق، لأن هذه الأحجار الكريمة هي أكاسيد ألمونيوم شائعة على كوكب خارج المجموعة الشمسية".

وأشارت "دورن" إلى أن الكوكب المكتشف حديثًا أكبر من كتلة الأرض نحو 5 أضعاف، ويسمى "سوبر أرض"، ويدور حول نجمه، HD219134" b-"واحد من ثلاثة مرشحين، ربما ينتمون إلى فئة جديدة من الكواكب الخارجية.