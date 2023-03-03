سلطان النيادي يجري أول اتصال بالأرض من محطة الفضاء الدولية

أجرى سلطان النيادي أول اتصال من المحطة الدولية بالأرض أكد خلاله أن الإمارات تخطو خطوات جبارة تتبعها خطوات أكبر في المستقبل في مجال الفضاء وأنها ترحب بالتعاون الدولي في هذا المجال.

وأصبح رائد الفضاء الإماراتي النيادي أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، بعد أن وصل المحطة، اليوم الجمعة، بعد رحلة استغرقت 25 ساعة تقريباً.