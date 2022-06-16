روسيا تغرم غوغل 260 ألف دولار لرفضها الامتثال للقانون الروسي

فرضت محكمة في موسكو غرامة قدرها 15 مليون روبل (260 ألف دولار) على شركة "جوجل ألفابت" الخميس، لرفضها الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين.

وحسب موقع الشرق، فرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأمريكية في السنوات الأخيرة بسبب ما وصفته موسكو بـ "سلسلة من الانتهاكات لقوانين الدولة على الإنترنت".