هواتف iphone 12 تتفوق على iphone 11 بهذه المميزات

تعتبر هواتف iPhone 11 هى أفضل هواتف أنتجتها شركة آبل حتى الآن، بل وبحسب معظم مقيمى ومراجعى الهواتف هى أفضل هواتف ذكية على الإطلاق، حيث تتميز الهواتف بالأداء القوى جدا بسبب معالجاتها التى من نوع A13 Bionic ، كما أن هاتف iPhone 11 Pro Max يحتوى على أفضل كاميرا موجودة حتى الآن، ولكن مع اعتزام آبل إطلاقه هواتف iPhone 12 خلال أيام والتى ستتفوق بالطبع على هواتف iPhone 11، الأمر الذى سيجعل الجميع يعيد حساباته من جديد.وبحسب موقع موقع 9to5Mac فإن هواتف iPhone 12 ستتفوق على هواتف آيفون iPhone 11 بعدد من الميزات والتى ستصدر لأول مرة فى أى هاتف على الإطلاق وستنافس بها أفضل هواتف أندرويد للعام الحالى .

1- الشاشة

وسيأتى هاتفى بشاشات كبيرة حيث سيأتى iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة أما هاتف iPhone 12 Pro Max فسيكون بشاشة قياس 6.7 بوصة، ومن المتوقع أن تكون هواتف آيفون 12 أنحف من هواتف آيفون 11 بنسبة 10 % حيث ستأتى بسمك 7.4 مللى، كما سيشبه تصميم الهواتف شكل هواتف iPhone 4 ، وستكون الهواتف من نوع OLED للمرة الأولى.

2- الكاميرا

ستأتى هواتف iphone 12 max و iPhone 12 Pro Max بأربع كاميرات، حيث ستكون الكاميرا الرابعة كاميرا من نوع كاميرا LiDAR التى هى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء، حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.

3- قدرات تسجيل الفيديو

وستتفوق هواتف iPhone 12 في قدرات تسجيل الفيديو حيث من الممكن أن تدعم تسجيل الفيديو بعدة أوضاع منها بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، وكذلك التسجيل بدقة 4K بمعدل 240 إطارا في الثانية، مقارنة هواتف iPhone 11 التى تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

4- المعالج

وستعمل الهواتف الأربعة على معالج من نوع A14 بيونك وسيكون بتقنية 5 نانومتر لتكون ملائمة لتقنية الجيل الخامس من الاتصالات ، وذلك على عكس هواتف آيفون 11 التى جاءت بمعالجات A13 بيونك وكانت بمعالج 7 نانو متر ، وستكون المساحة الداخلية للهواتف اقل نسخة منها نسخة 64 جيجا بايت ، كما ستكون خاصية Face ID بشكل أفضل.