هجوم إلكتروني يشل مواقع مطارات ألمانية ويمنعها من العمل بشكل طبيعي

أعلنت عدة مطارات ألمانية أن مواقعها الإلكترونية تعطلت جراء هجمات مفترضة روسية وفق مجلة "دير شبيغل" ، في أحدث حالة تخريب عبر الإنترنت في البلاد.وأفادت مطارات دوسلدورف ونورمبرغ ودورتموند بأن مواقعها تضررت، واستهدف آخران على الأقل وفق تقارير.وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن مجموعة من القراصنة الروس أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، رغم عدم إدلاء السلطات بتعليق بشأن من يقف وراء الهجوم.ويعتقد أن المواقع استهدفت بما يسمى هجمات "الحرمان من الخدمة"، المصممة لإغراق الهدف بفيض من طلبات الوصول، ما يمنع الموقع من العمل بشكل طبيعي.