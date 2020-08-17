صاروخ آريان 5 يطلق قاطرة فضائية آلية فى المدار

أطلق صاروخ آريان 5 قاطرة فضاء جديدة، هي الثانية فقط على الإطلاق التي تطيل عمر الأقمار الصناعية الأقدم، حيث أطلقت إلى المدار على صاروخ أوروبي بعد أسابيع من التأخير بسبب فحوصات الطقس والصواريخ، وجاء الإطلاق من مركز للفضاء بالقرب من كورو بجيانا الفرنسية الساعة 7:04 مساءً.، ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قالت شركة أريان سبيس في بيان: "إن المهمة كانت مقررة أصلا في 28 يوليو، لكنها تأجلت للسماح بفحوصات فنية إضافية مطلوبة بموجب الإنسيابية ونظام الإطلاق المزدوج آريان".



وستواصل مركبة MEV-2 سلسلة من مهام خدمة الأقمار الصناعية لـ Intelsat، ورست المهمة الأولى MEV-1 بنجاح مع القمر الصناعي Intelsat 901 في فبراير، مسجلة بذلك سابقة تاريخية لعمل القمر الصناعي.

وأضافت الشركة:"نأمل أن يكون إصلاح الأقمار الصناعية القديمة وإعادة تزويدها بالوقود مشروعًا أرخص من إطلاق أقمار صناعية بديلة في الفضاء".



وتم تطوير MEV-2 بواسطة شركة SpaceLogistics LLC التابعة لشركة Northrop Grumman ، ومن المتوقع أن تلتقي MEV-2 بالقمر الصناعي Intelsat 1002 / IS-1002، الذي تم إطلاقه في الأصل في عام 2004، في وقت ما في أوائل عام 2021.

وستستخدم المركبة الفضائية محركات الدفع الخاصة بها وإمدادات الوقود للسيطرة على مدار القمر الصناعي IS-1002.



وإذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فستفصل MEV-2 القمر الصناعي Intelsat استعدادًا لمهمة مستقبلية، كما أنه يوجد أيضا على صاروخ آريان 5 قمرين صناعيين مصممين لخدمات الاتصالات.

وقد أطلقت شركة Arianespace القمر الصناعي Galaxy 30 لشركة Intelsat كجزء من محاولة أكبر لاستبدال مجموعة الأقمار الصناعية القديمة في أمريكا الشمالية لخدمات البث.



كما انطلق القمر الصناعي BSAT-4b الذي صنعه Maxar إلى الفضاء لشركة Broadcasting Satellite System Corp اليابانية، وسيُستخدم القمر الصناعي في الخدمات المباشرة إلى المنزل وسيعمل كنسخة احتياطية لقمر صناعي آخر فائق الدقة تم إطلاقه في عام 2017 ، يسمى BSAT -4.

