عدسة جديدة لسناب شات تساعدك على تعلم أبجدية لغة الإشارة الأميركية

لم ينته Snap من تعليم مستخدمى سناب شات كيفية التواصل باستخدام لغة الإشارة. وقدمت خدمة الوسائط الاجتماعية عدسة الأبجدية ASL التى وكما يوحى الاسم توسع بشكل كبير تجربة تعلم لغة الإشارة الأمريكية، وستظل تتعلم كيفية تهجئة اسمك بأصابعك باستخدام أحرف فردية، ولكن يمكنك الآن أيضًا التدرب على أبجدية ASL ولعب لعبتين لاختبار معرفتك. وكما كان من قبل يستخدم Snap تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ SignAll (بما في ذلك رؤية الكمبيوتر والتعلم الآلي) للتعرف على إيماءات يدك، واعتمد Snap فقط على أعضاء فريق الصم وضعاف السمع لتطوير العدسة. ويمكنك استخدام العدسة على Android و iOS إما عن طريق مسح Snapcode أو البحث عن "ASL Alphabet" فى Lens Explorer، وبالنسبة إلى Snap يظل الهدف كما هو. ويتعلق الأمر باستخدام الواقع المعزز لمساعدة المزيد من الأشخاص على التواصل عبر الإنترنت، وبالطبع توسيع جمهور Snapchat فى هذه العملية.