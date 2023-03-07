كوريا الشمالية قد تطلق صاروخًا باليستيا عابرًا للقارات

من المحتمل أن تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات، ويعمل بالوقود الصلب، بحلول أبريل المقبل، بحسب ما قاله نواب في البرلمان الكوري الجنوبي للصحفيين، بعد بيان إحاطة من جهاز الاستخبارات في البلاد، اليوم الثلاثاء.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، أنه من الممكن أن تطلق كوريا الشمالية قمرا صناعيا لأغراض التجسس في أبريل المقبل.وقد تجري كوريا الشمالية تدريبات واسعة النطاق، تتضمن استخدام أسلحة غير تقليدية في شهري مارس أو أبريل.كما أنه من المحتمل أن تجري كوريا الشمالية أيضا اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في مسار عادي.