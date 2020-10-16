تدريبات مكثفة لإنتاج الأجنة وتطبيقات البيوتكنولوجي بمركز بحوث الصحراء

نفذت شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بمركز بحوث الصحراء البرنامج التدريبي المكثف حول "أساسيات التناسل وإنتاج الأجنة معمليًا" حيث تم تدريب 250 من طلاب وطالبات كليات الزراعة والصيدلة والعلوم والطبي البيطرى من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان. وذلك استمرارًا للدور الذى يقوم به مركز بحوث الصحراء فى مواكبة الحديث من التقنيات وتطبيقات البحث العلمى فى مختلف المجالات، وفى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تكثيف الجهود لإعداد الكوادر المؤهلة علميا في مجالات الإنتاج الحيواني.

وفي سياق متصل عقدت الشعبة برنامجا تدريبيا حول "الجديد في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الإنتاج الحيواني" والذى اشتمل على العديد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية أيضا، كما أوضح الدكتور رأفت خضر رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن أن البرامج التدريبية تعتمد فى إعدادها على تزويد المتدربين بالحديث من التقنيات وتعريفهم بجهود مركز بحوث الصحراء فى هذه المجالات أيضا وعرض بعض ما توصل إليه البحث العلمي محليا ودوليا فى مجالات اهتمام البرنامج التدريبي.

كما أوضح الدكتور أحمد لطفي هاشم رئيس قسم فسيولوجيا الحيوان والدواجن حرص مركز بحوث الصحراء على اتاحة الفرصة للتدريب العلمي وليس اقتصار التدريب على الدراسة النظرية فقط.وأوضح الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء أن البرامج التدريبية التى يقوم بها المركز تأتى ضمن خطته في خدمة المجتمع والتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والبحثية بمصر، مؤكدًا على دعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لهذه الجهود وتأكيده على أهميتها فى رفع كفاءة خريجي الجامعات المصرية في التخصصات الزراعية بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل وضرورة تأهيل الشباب فى مختلف المجالات.