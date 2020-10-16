نفاد الحجز الخاص بـ آيفون 12 في تايوان 45 دقيقة فقط

يبدو أن النجاح السابق لـ آيفون 11 سيكون أكثر بكثير لشقيقه الأحدث آيفون 12 و آيفون 12 برو، يعدما طرح الحجز المسبق للهاتف فى تايوان بغضون 45 دقيقة فقط.وبحسب فون آرينا التقني، كان قد تم إصدار سلسلة هواتف آيفون 12 يوم الثلاثاء الماضي فى السابعة مساءً، من خلال 4 نسخ مختلفة هي آيفون 12، و آيفون 12 ميني، و آيفون 12 برو، و آيفون 11 برو ماكس.جدير بالذكر أنه سيتم طرح أيفون 12 و آيفون 12 برو فى 16 أكتوبر الجاري، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 23 اكتوبر، أما آيفون 12 ميني و آيفون 12 برو ماكس متاحين للحجز فى 6 نوفمبر المقبل، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 13 نوفمبر.

وجاءت أسعار آيفون 12 كالتالى :

iPhone 12 miniPhone 12 mini

يبدأ من نسخة 64 جيجابايت بسعر 699 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى

iPhone 12

يبدأ من نسخة 64 جيجابايت 799 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 570 .12 ألف مصرى.



iPhone 12 Pro

نسخة 128 جيجابايت بسعر 999 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 717 .15 ألف جنيه مصرى.

iPhone 12 Pro Max

يبدأ من نسخة 128 جيجابايت بسعر 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 290 . 17 ألف جنيه مصرى.