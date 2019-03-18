الهواتف القابلة للطي ساحة تنافس الشركات 2019

توقع خبراء أن تتحول الهواتف القابلة للطي إلى ساحة تنافس جديدة بين كبار مصنعي الهواتف هذا العام وطرح ما لا يقل عن عشرة هواتف قابلة للطي هذا العام، من شركات مختلفة.

مؤكدين أن الهواتف الجديدة ليست مجرد موضة عابرة، بل هي منتجات ثورية سيكون لها طلب في السوق واستخدامات مفيدة وتفتح مساحة جديدة لابتكار هواتف ذات تصاميم جديدة كلياً وبعيدة عن النمط التقليدي، وأنها ستكون «بوابة جديدة» لنمو سوق شاشات ومكوّنات الهواتف.