إطلاق iphone 12 مهدد بالتأجيل لمدة شهر بسبب كورونا

أعلنت شركة "أبل" تأجيل طرح هواتف "آيفون 12" حتى أكتوبر المقبل على الأقل فى مطلع أغسطس الجارى، لكن يبدُو أن الموعد قد يشهد مزيدا من التأخير، فى ظل الظروف الاستثنائية لوباء كورونا المستجد، وبحسب الخبير فى أجهزة "أبل" جون بروسير، وهو أحد كبار مسربى الأخبار التقنية، فإن طرح الجهاز قد يتأخر شهرا إضافيا، وهذا معناه أن أجهزة "آيفون 12 برو" قد لا ترى النور إلا فى نوفمبر.وأوضح التسريب أن الطلبات المسبقة ستبدأ فى الأسبوع الثانى والأربعين من العام الجارى، بينما سيجرى الإعلان عن هواتف "آيفون 12" فى الأسبوع الثالث والأربعين من سنة 2020، حسب سكاى نيوز.

ولا تقف متاعب شركة "أبل" عند هذا الحد، لأنها تواجه مأزقا آخر قد يؤدى إلى تراجع المبيعات بما يقارب 30%، من جراء قرارات مرتقبة فى البيت الأبيض.وفى حديثه إلى صحفيين، أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، نيته فرض حظر على الصفقات بين شركات أمريكية وشركتى "تيك توك" و"وى تشات" المملوكتين للصين، وهذا الأمر لن يكون فى صالح "أبل".وتشكل الصين سوقا من 44 مليار دولار بالنسبة إلى أبل، كما أن ثلث مبيعات هواتف "أيفون" فى العالم تجرى فى هذا البلد الأسيوى.

لكن استطلاعا أجرته "بلومبيرج"، مؤخرا، كشف أن 95 فى المئة من المستجوبين الصينيين يفضلون التخلى عن هواتف آيفون إذا لم يجدُوا فيها تطبيق "وى تشات" الذى يحظى بأهمية كبيرة فى الصين.ويعد تطبيق "وى تشات" أكثر من منصة مراسلة فى الصين، لأنه يستخدم فى أمور متعددة من قبيل التسوق الإلكترونى وتسديد الفواتير واللعب، لاسيما أن تطبيقات غوغل وتويتر ويوتيوب ممنوعة فى الصين.وحينما سئل ترامب حول الأثر المحتمل لهذا الحظر على شركة "أبل" ومبيعات هواتف "آيفون" بدا مستهينا بالأمر ورد على الصحافة "مهما يكن الأمر"، أى أنه غير مكترث بالتبعات.

ودأبت أبل على إعلان هواتف آيفون الجديدة، فى شهر سبتمبر، أما الطلبات المسبقة فيجرى إطلاقها فى العادة قبل أسبوع من الموعد.وفى حديثه إلى صحفيين، أكد الرئيس الأميركى، دونالد ترامب، نيته فرض حظر على الصفقات بين شركات أمريكية وشركتى "تيك توك" و"وى تشات" المملوكتين للصين، وهذا الأمر لن يكون فى صالح "أبل".وتشكل الصين سوقا من 44 مليار دولار بالنسبة إلى أبل، كما أن ثلث مبيعات هواتف "آيفون" فى العالم تجرى فى هذا البلد الآسيوي.

لكن استطلاعا أجرته "بلومبرج"، مؤخرا، كشف أن 95% من المستجوبين الصينيين يفضلون التخلى عن هواتف آيفون إذا لم يجدُوا فيها تطبيق "وى تشات" الذى يحظى بأهمية كبيرة فى الصين.ويعد تطبيق "وى تشات" أكثر من منصة مراسلة فى الصين، لأنه يستخدم فى أمور متعددة من قبيل التسوق الإلكترونى وتسديد الفواتير واللعب، لاسيما أن تطبيقات غوغل وتويتر ويوتيوب ممنوعة فى الصين.وحينما سئل ترامب حول الأثر المحتمل لهذا الحظر على شركة "أبل" ومبيعات هواتف "آيفون" بدا مستهينا بالأمر ورد على الصحافة "مهما يكن الأمر"، أى أنه غير مكترث بالتبعات.ودأبت أبل على إعلان هواتف آيفون الجديدة، فى شهر سبتمبر، أما الطلبات المسبقة فيجرى إطلاقها فى العادة قبل أسبوع من الموعد.