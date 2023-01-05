 قراصنة يسربون عناوين بريد إلكترونى تخص 235 مليون حساب على تويتر

سرب قراصنة عناوين البريد الإلكترونى الخاصة بـ 235 مليون حساب على موقع تويتر، وقاموا بنشرها على منتدى سرى يحظى بشعبية، حسبما قال باحثون.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وضع البيانات المسربة على منتدى قرصنة يمهد الطريق لربط أسماء مجهولة بهويات حقيقية.