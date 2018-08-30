

أعلن أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى، أن بلاده ستدعو جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب لدعم الأونروا، مؤكدا أن العجز المالى فى المنظمة سيؤثر على تقديم خدماتها الضرورية التى تقدمها للفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأردنى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الاونروا، أن استمرار عمل المنظمة هو استمرار لتأكيد المجتمع الدولى لحل عادل للفلسطينيين.