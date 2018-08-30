أعلن أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى، أن بلاده ستدعو جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب لدعم الأونروا، مؤكدا أن العجز المالى فى المنظمة سيؤثر على تقديم خدماتها الضرورية التى تقدمها للفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الأردنى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الاونروا، أن استمرار عمل المنظمة هو استمرار لتأكيد المجتمع الدولى لحل عادل للفلسطينيين.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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