وفد هندى رفيع المستوى يزور مصر 8 أيلول لتعزيز الاستثمار

يزور وفد هندى رفيع المستوى مكون من 26 عضواً يضم مديرين ومسئولين تنفيذيين كبار بقيادة إس.جيه. حيدر، وكيل أول وزارة (شئون السياحة، وإدارة المعابد والحج، والصناعة والتعدين)، بحكومة جوجرات مصر خلال الفترة من 8-12 سبتمبر 2018 لتعزيز التجارة الثنائية وعلاقات الاستثمار وعرض مميزات ولاية جوجرات كوجهة للاستثمار والتعرف على فرص إقامة مشروعات مشتركة مع رواد الأعمال المصريين ودعوة كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين لحضور "القمة العالمية لجوجرات النابضة بالحياة 2019".

ويمثل أعضاء الوفد مختلف القطاعات ومنها تكنولوجيا المعلومات والخدمات التى تقوم على تكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتجارة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والطيران، والتشييد والهندسة، والأجهزة الكهربائية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والفندقة، والمنسوجات، والتعليم، والإعلام، والطاقة والبنية التحتية، والسفر والسياحة، والأدوية. فضلاً عن ذلك، يضم الوفد كبار المسئولين بهيئة تنمية الاستثمارات فى جوجرات، ومكتب التنمية الصناعية، وشركة كيه.بي.إم.جي. الهند، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.

ومن المتوقع خلال الزيارة أن يقوم الوفد بزيارة عدد من الوزراء المصريين ويعقد مناقشات مع كبار المسئولين بوزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويقوم الوفد بحضور ندوة ترويجية بعنوان "جوجرات النابضة بالحياة" وتضم اجتماعاً لرجال الأعمال، ويتم تنظيم الندوة بالتعاون بين سفارة الهند بالقاهرة وحكومة جوجرات يوم 9 سبتمبر2018. كما يسافر الوفد أيضاً إلى الإسكندرية لإجراء مقابلات عمل وعقد لقاءات مع رجال الأعمال.

وأكد سفير الهند لدى مصر راهول كولشريشت أن: "علاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الهند ومصر شهدت نمواً وتطوراً إيجابياً بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها، لكن أيضاً فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها. وفى ضوء معدلات النمو الاقتصادى القوية والإصلاحات الاقتصادية التيشهدتها كل من الهند ومصر، فإنهما مؤهلتان للارتقاء بمستوى العلاقاتالثنائية الاقتصادية بينهما من خلال التجارة الثنائية وتدفق الاستثمارات بين البلدين".

وتعد جوجرات الولاية الصناعية الرائدة فى الهند، حيث تضم عدداً من الشركات متعددة الجنسيات، وشركات قطاع خاص كبري، ومشروعات قطاع عام قوية وعدداً كبيراً من المشروعاتالصغيرة والمتوسطة.

وتنظم حكومة جوجرات "القمة العالمية التاسعة لجوجرات النابضة بالحياة 2019"، والمقرر عقدها خلال الفترة من 18-20 يناير 2019 فى مركز مؤتمرات مهاتما ماندير فى غانديناجار (جوجرات)، تُعقد هذه القمة للمستثمرين مرة كل عامين وتنظمها حكومة جوجرات منذ عام 2003. تمثل القمة ملتقى يجمع رواد الأعمال والمستثمرين والشركات ورواد الفكر وصناع الرأيوالسياسات فى مكان وتعمل على تسهيل إقامة تحالفات الاستثمار بين الدول المشاركة.

لطالما كانت مصر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند فى المنطقة العربية والإفريقية. وخلال عام 2017-2018، شهدت التجارة الثنائية بين الهند ومصر نمواً بلغ نحو 15% سنوياً، حيث بلغت قيمتها 3.68 مليار دولار أمريكى، وجاء ذلك النمو نتيجة للزيادة فى حجم سلة السلع وتنوعها. وفى عام 2017-2018، احتلت الهند المرتبة العاشرة على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لمصر، والمرتبة السابعة على قائمة أكبر الدول المستوردة للسلع المصرية، والمرتبة الحادية عشرة على قائمة أكبر الدول المصدرة إلى مصر.

وتشمل الاستثمارات الهندية في مصر حالياً أكثر من 50 شركة تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار فى القطاعات المختلفة.