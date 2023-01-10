أعلنت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو الأمريكيتين اليوم الثلاثاء، إنهما تنضمان لولايات أخرى في حظر تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة.