هجوم إلكتروني على شركة اتصالات أسترالية يخرق معلومات 10 ملايين مشترك

يُرجّح أن تكون بيانات شخصية لحوالى 10 ملايين مشترك أسترالي في إحدى شركات الاتصالات تعرضت للخرق، في عملية قرصنة استهدفت ثاني أكبر مزود للخدمة في البلاد، على ما أعلنت الشركة الجمعة 23 سبتمبر 2022م . وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "أوبتوس" كيلي باير روزمارين إن الهجوم الإلكتروني نفّذه أشخاص "